Hansabuss: tüdrukule otsa sõitnud bussijuht on šokis ja väga mures

Halliste sõnul oli eilne avarii äärmiselt kahetsusväärne. «Bussijuht on õnnetuse pärast šokis ning väga mures kannatanu tervise pärast ja soovib kannatanule kiiret paranemist. Hansabussi 63-aastase bussijuhi jaoks on see õnnetusjuhtum esimene,» lisas ta ning avaldas bussifirma ja ka enda poolt juhtunu pärast siirast kahetsust ja soovib perele kiiret toibumist.