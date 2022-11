Vastavatud narko tugiliinile on pöördutud juba ligi sajal korral

Kurbatova möönis, et ehkki viimastel aastatel on ravi- ja nõustamisteenuste kättesaadavus paranenud, ei pruugi siiski inimestel olla nende kohta infot või ei oska nad leida teed neile sobiva abivõimaluseni. Narkootikumide tarvitamise seadusevastasuse tõttu tihti ei julgeta nõu küsida kartes, et info tarvitamise kohta võib levida. Kardetakse ka häbimärgistamist.

Tugiliinil tööd jagub

Kahe päeva jooksul on TAI teatel tugiliinile pöördutud 82 korral, peamiselt jõuavad mured ja küsimused nõustajani narko.ee vestlusrakenduse ja telefoni teel.

Tugiliinil pakuvad vaimse tervise spetsialistid Kurbatova sõnul nii narkootikume tarvitavatele inimestele kui ka nende lähedastele. «Tugiliinile võib pöörduda, kui inimesel on enda või lähedase narkootikumide tarvitamist puudutav küsimus või mure, soov narkootikumide tarvitamist vähendada või tarvitamisest loobuda, inimesel on narkootikumide tarvitamisest väga halb olla, soov saada infot ohutuma tarvitamise kohta jms teemadega.»

Milliste muredega tugiliinile tänaseks helistatud on? «Oleme saanud väga erineva sisuga pöördumisi. Näiteks on uuritud erinevate ainete, sealhulgas kanepi, amfetamiini ja MDMA, mõju kohta – kuidas need mõjutavad käitumist ja enesetunnet. Samuti mida teha, kui tugiliiniga ühenduse võtmise hetkel on halb olla.»

Aljona Kurbatova. Foto: Tervise arengu instituut