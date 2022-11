Hartleb jäi ringkonnakohtus Vooglaiu, Järvi ja SAPTK-i vastu kaotajaks

«Ringkonnakohus nõustub maakohtuga, et hinnang fašist on Eesti kultuuriruumis halvustava tähendusega ning sellise väärtushinnangu avaldamine on au teotav,» märkis kohus.

Samas kordas Vooglaid, et paralleelselt sisulise otsusega on väga oluline ka see, kuidas lahendab kohus lõpuks menetluskulude rahalise hüvitamise küsimuse. «Pidades silmas tõsiasja, et oleme olnud sunnitud osalema mitu aastat protsessis, mis on röövinud meilt palju aega, energiat ja raha, on väga oluline, et saaksime seoses protsessi suure mahuga suureks osutunud menetluskulud reaalselt hüvitatud. Vastasel juhul osutub protsess sisulisest võidust hoolimata rahaliseks karistuseks,» märkis ta.