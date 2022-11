Liigume endiselt pandeemiast väljumise kursil, kus Covid saab iga-aastaseks normaalseks talviseks viiruseks. Praegu me koroonat siiski veel tavaliseks viiruseks ei pea ja jälgime seda natuke erilisema pilguga. Meil on täiendavad seiremeetmed, et vaadata alamtüvesid, ühtlasi hoiame pilku peal sellel, mis toimub maailmas. Igatahes on veel vara hõisata, et nüüd on kõik läbi. Samas ei ole meil mingisuguseid ohumärke, et viirus võiks kuidagi halvemaks muutuda, pigem lähevad asjad paremuse poole.