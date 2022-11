Maakaitseüksuste löögijõud kahekordistub

Kaitsevägi annab kiirematele reservväelastele võimaluse valida endale sobivam teenistuskoht, kuid selleks tuleb ise kaitseväeteenistuse veebis ennast registreerida. See puudutab eelkõige neid reservväelasi, kes on läbinud ajateenistuse pärast 1996. aastat ja kes ei ole enda teada määratud sõjaaja ametkohale.

«Need, kes kuuluvad sellesse kategooriasse ja soovivad ise osaleda reservväelasena riigikaitses, peaksid näitama oma initsiatiivi üles keskkonnas www.kaitsevaeteenistus.ee. Sinna sisse logides peaksid nad jõudma üsna lihtsalt vastava ankeedini ja täitma selle ära. Meie omalt poolt vaatame, et need inimesed saaksid panustada riigikaitsesse piirkonnas, kus nad on soovi avaldanud,» ütles kaitseväe juhataja.