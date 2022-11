Ukrainlased loodavad, et sõja selgroog on murtud

Ukraina ajakirjanikust Valeria Pimkinast on saanud rindesõdurite vabatahtlik varustaja.

Rindel sõdivatele ­meestele kaasa elavad ­ukrainlased on täis usku, et sõja murde­punkt on ületatud ning vaenlane surutakse maalt välja, ehkki vaatepildid okupantidest vabastatud aladel võivad olla ­kohutavad.