OTSE Postimehest: ⟩ Tiit Meren: kui Eesti kuus suurhaiglat on purustatud, peavad väikesed nende töö üle võtma

Teine küsimus on see, kui suures mahus on seda õnnestunud korraldada ja siin ei saa ma kõike välja öelda, sest tegu on tundliku teabega. Me saame selle kriisi sügavust arvestades üsna hästi aru, millist abi võiks Ukrainas vaja minna, aga meie ei ütle seda neile ette, vaid küsime, mida neil vaja on. Vastavalt sellele toimetame kaupu Ukrainasse. Seda tööd tegevate vabatahtlike nappidest kommentaaridest võib aru saada, millest on puudus ja milline on hetkel meeleheite seis.