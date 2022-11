Keskerakond: valitsusliidul tuleb väliskomisjonile leida uus juht

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Kersti Sarapuu ütles pressiteates, et olukorras, kus on palju selgusetust ning esitatud rasked süüdistused, on kõigile osapooltele parim leida väliskomisjonile uus juht.

«Ühel või teisel põhjusel on väliskomisjoni esimees valesti käitudes sattunud olukorda, kus toimunul ei saa olema kõlapinda mitte ainult siseriiklikult, vaid ka välissuhtluses. Ja kuigi tegemist on välispoliitilistel teemadel kõrgelt hinnatud riigikogulasega, ei saa see praeguses situatsioonis olla määrav,» tõdes Sarapuu.

Ta loodab, et koalitsioonierakonnad jõuavad samale järeldusele ning leiavad väliskomisjoni juhtima väärika asendaja.