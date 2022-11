Ringkonnakohus peab Ossipenko vahistamist vältimatult vajalikuks

Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul on maakohus õigustatult leidnud, et Ossipenko puhul esineb põhjendatud kuriteokahtlus ning vahi alla võtmata jätmise korral võib ta jätkata kuritegude, milles teda kahtlustatakse, toime panemist. Samas on maakohus jätnud põhjendamatult Ossipenko vahi alla võtmata.

Peamiseks küsimuseks praeguses asjas on tõusetunud Ossipenko tervislik seisund ja kas see välistab üheselt tema vahi all pidamise. Nimelt hinnatakse kriminaalmenetluse seadustikukohaselt muu hulgas tõkendit valides ka kahtlustatava tervist. Maakohus on seda küll teinud, aga kriminaalkolleegiumi hinnangul on Ossipenko tervisega seotud asjaoludele antud ebaõige hinnang, leides, et tema vahi all pidamine sellest tulenevalt võimalik ei ole.

Kaitsja ja maakohus tõid Ossipenko tervislikule seisundile hinnangut andes läbivalt esile aastal 2019 tehtud ekspertiisiakti ja samast aastast pärit põhistamata kriminaalmenetluse lõpetamise määruse. Leiti, et kuna Ossipenko tunnistati aastaid tagasi parandamatult haigeks ja seetõttu tema suhtes kriminaalmenetlus lõpetati, ei saagi tema suhtes praegusel juhul ühtegi menetlustoimingut läbi viia, veel vähem teda vahi alla võtta. Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium sellega ei nõustu.

Vaidlust ei ole selles, et Ossipenko tervis ei ole hea, kuid ringkonnakohus leiab, et maakohtu järeldus justkui oleks Ossipenko elu ja tervis vangistuses ohus, ei ole õige. Praeguses asjas on olemas 24. oktoobril 2022 koostatud ekspertiisiakt, mille eesmärk oli välja selgitada, kas Ossipenko on võimeline vahi all viibima.