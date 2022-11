Politsei- ja piirivalveamet: ükski situatsioon ei õigusta inimesele autoga tahtlikult otsa sõitmist

Politsei- ja piirivalveameti põhja prefektuur juhtis oma Facebook'i lehele postitatud video ja tekstiga tähelepanu, et ükski situatsioon või konflikt ei õigusta inimesele autoga tahtlikult otsa sõitmist.



Tekstis kirjutatakse, et igal aastal jõuab politseini paarkümmend liiklusraevu juhtumit. Enamasti päädivad need liikluse takistamisega või ohtliku olukorra tekitamisega, kuid kahjuks kujunevad mõned olukorrad ka sellisteks, kus üks või mõlemad osapooled saavad füüsiliselt vigastada.