Pagulasabi tugiteenuste juht Anu Viltrop ütleb, et on oma töös kokku puutunud mitmete Ukrainast pärit psühholoogidega, kellest suurem osa soovib kaasmaalasi väga aidata. Kuid ei saa eeldada, et nad jaksaksid seda koormat kanda üksi ja vabatahtlikuna. «Siit ka minu soovitus riigile: otsige vajalike oskustega ukrainlased Eestis üles,» kutsub ta üles.