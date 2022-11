Riik plaanib vähendada Jakobsoni talumuuseumi kaitsealust maad

Carl Robert Jakobsoni ehitatud uhke talu ümbrus on olnud kaitse all 1959. aastast, et säilitada seda muuseumina enam-vähem selliselt, nagu see oli kirjaniku eluajal. Kuid nüüd on keskkonnaamet asunud selle piire ümber sättima ja kaitseala jääb märkimisväärselt väiksemaks.