Elanikkonna kaitse rahastusele tõmbas valitsuskabinet vee peale

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) nentis eile valitsuse kabinetinõupidamise järel, et tema ettepanek eraldada riigieelarvesse laiapindse riigikaitse tagamiseks 0,5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ei leidnud toetust, ja põhjendas seda Reformierakonna vastuseisuga: viimane ei pea võimalikuks riigile täiendavaid rahalisi kohustusi võtta. «Sain aru, et Isamaa mõtles nendes küsimustes kaasa. Reformierakond ütles, et eelarve on antud hetkel olulisem,» sedastas Läänemets.