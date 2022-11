TAUST ⟩ Kaitseväe plaanid külvavad hirmu kodust ilma jääda

Aga infot, keda valus saatus tabab, ei ole vallarahva seas kellelgi. See annab toidet kuulduste levikule. Näiteks läks lõppeval nädalal ringlema jutt, et mõned on kaitseministeeriumilt teavituskirja juba kätte saanud. Jutu jälgi ajades selgus, et kuuldus ei vasta tõele.

Kuni täpsemat teavet pole, elavad inimesed pidevas hirmus – mitmed tunnistasid Postimehele, et pole saanud pikemat aega õieti magadagi –, aga ka lootuses. Need, kes elavad Võru lähedal, loodavad, et harjutusväli ei laiene ida suunas ehk linna poole, vaid lääne suunas, kus rohkem soid. Need, kes elavad soiste alade läheduses, loodavad jällegi, et harjutusväli laieneb just lääne suunas, kus pinnas on sõjaharjutusteks tugevam.