Advokatuuri aukohus algatas Mihkelsoni pildiskandaali tõttu menetluse Maria Mägi-Rohtmetsa suhtes

Advokatuuri juhatuse esimees Imbi Jürgen rõhutas pressiteate vahendusel, et aukohtumenetluse algatamine ei tähenda rikkumise toimepanemist, rikkumine või selle puudumine selgub aukohtumenetluses.

Kutse-eetika seab Jürgeni kinnitusel advokaadile kõrgemad nõudmised kui tema kliendile. «Advokaat on kohustatud ja õigustatud kasutama kliendi huvides üksnes vahendeid ja viise, mis pole vastuolus seaduse ja kutse-eetikaga,» selgitas ta.

«Kui klient nõuab advokaadilt õigusvastast või advokaadikutse au ja väärikust kahjustavat käitumist, peab advokaat esmalt selgitama tagajärgi, nõudmiste jätkudes on tal õigus kliendiga leping lõpetada.»

Aukohus teeb menetluses põhjendatud otsuse kuue kuu jooksul, mõjuval põhjusel võib aukohus asja arutamise kestvust pikendada kolme kuu võrra.

Maria Mägi-Rohtmets: nõustun, et see vajab põhjalikku analüüsi

Vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets sõnas Postimehele, et sai menetluse algatamisest teada eile. «Kui advokatuur ei oleks seda algatanud, oleksin pidanud ise paluma selle algatamist. Seepärast, et ühiskonnas on tekkinud niisugune diskussioon, et mida, kui palju ja kas üldse võib kinnise menetluse kohta avaldada,» selgitas ta.

«Ma kindlasti nõustun, et see vajab praegu põhjalikku analüüsi ja selle tõttu see menetlus on täiesti asjakohane,» lisas Mägi-Rohtmets.

Küsimusele, et milline võiks selle menetluse kasu olla, sõnas Mägi-Rohtmets, et see loob pretsedendi. «Siis võib ka advokaatidel olla süda rahulikum, et ei pea sellises poolsoojas vees vedima. Advokaadi peamine eesmärk on esindada ja kaitsta oma kliendi huve kõikide õiguslikult võimalike vahenditega.»

«Paraku on ju nii, et ega õigus sõna-sõnalt kõiki asju lahti ei räägi ja paljud asjad kujundataksegi praktika käigus,» leidis Mägi-Rohtmets.