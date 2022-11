GALERII ⟩ Tiit Terik: kasutasin restoranis võimalust Mailis Repsi õnnitleda, lauluga ma ei esinenud

«Mina kasutasin võimalust seal kolleegi Mailis Repsi õnnitleda. Ma ei tea, kas tema sünnipäev oli just samal päeval, aga selles ajavahemikus kindlasti. Pikka kõnet ma ei pidanud ja lauluga ei esinenud. See oli tavaline õnnitlemine, paar lauset omavahelist vestlust, minu poolt asi sellega piirdus,» rääkis Terik, kes oli Mon Repos’ ürituse ajal Tallinna linnavolikogu esimees.

Armas sõber!

Mul on uue aasta ja uue eluaasta alguse vahel ainult kolmteist päeva. See on nii lühike aeg, et korraga saab tähistada mõlemat. Oled oodatud esmaspäeval, 13. jaanuaril kell 19.00 restorani Mon Repos Narva mnt 92.

Parimate soovidega

Mailis

PS. Kingitus ei suurenda minu heameelt ja tänulikkust, et sa tulid. Soovi korral võid panustada põrandakella fondi.