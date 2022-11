Helme blokeeris riigikogu juhatuses Mihkelsoni välislähetuse

Helme kirjutas Facebookis, et kuigi riigikogu liikmete välislähetused on tavaliselt puhas formaalsus («vaidlusi reeglina ei teki, pigem hoiame silma peal, et vajalikud dokumendid on korras ja tegevus toimub eelarve piires»), siis Mihkelsoni välislähetuse soovile tõmbas ta kriipsu peale.

«Alguses väliskomisjoni rahaga, kui selle ära blokeerisin, siis oma kuluhüvitistega. Ma ei ole nõus. Ma ei ole nõus, et Mihkelson käib ükskõik kus, olles lähetatud riigikogu poolt, esindades Eesti riiki ja riigikogu. Oma palga eest, palun, sõida palju tahad, ehki loodan, et võimalikult varsti ei pea eesti maksumaksja talle ka enam palka maksma,» kirjutas Helme Facebookis.

Ratas: küsimust peab arutama täiskogu

Riigikogu esimehe Jüri Ratase (KE) sõnul oli Helme otsus juriidiliselt korrektne. «Riigikogu juhatus teeb kõiki otsuseid konsensuslikult. Ja kui konsensust ei ole ükskõik, mis otsuses, sealhulgas välislähetuses, siis seda otsust ei sünni.»

Sisulise poole pealt on Ratase sõnul väga keeruline mõista, kui väliskomisjoni esimees ei käi välislähetusel. «See on tema oluline töö osa. Kolmas aspekt on, mis on väliskomisjoni eelarveline olukord. Ka seda tuleb kaaluda.»

Keskerakonna esimees Jüri Ratas. Foto: Elmo Riig

Ratas lisas: «Aga, et see oleks mustvalge ja kõik ära blokeerida... Siis on väliskomisjoni esimehel võimatu tööd teha.»