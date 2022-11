NÄDALA PERSOON ⟩ Jüri Raidla: kahju, et meie poliitikud on harjunud eeskätt rääkima, aga suhteliselt vähe kuulama

Võimalik, et see intervjuu pidi kulgema kuidagi teisiti. Arvestades, et tuntud ja teenekas vandeadvokaat ja õigusekspert Jüri Raidla astub selle aasta lõpuga Ellex Raidla Advokaadibüroo partnerkonnast välja, oleks paras tehtule ja saavutatule tagasi vaadata. Pigem. Aga teadagi – kui inimene teeb plaane, siis jumal naerab.