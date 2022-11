MAAMAKS ⟩ Kurioosum: mõne väikese krundi omanik saab maamaksuga laksu, suure omanik aga hakkab vähem maksma

Esmalt saame jutule pensionär Olav Möldrega (75), kes on täiesti kursis, et lähiaastatel ootab ees maamaksu tõus. «Lubatakse, et üle kümne protsendi see ei tõuse,» avaldab mees lootust. «Praegu maksan 300 euro ringis,» sõnab ta.

Maa-ameti kalkulaator veebikeskkonnas Minu Kataster näitab, et Möldre peab 2024. aastal välja käima tõesti vaid 30 eurot senisest rohkem, kuid aastatega kerkib tema krundi maamaks 2117 eurole. Nii suure maksutõusu põhjus on asjaolu, et Möldrel on küll suurem krunt kui maksu alt vabastatud kodualune maa (1500 m2), kuid samas on n-ö ülepinda suhteliselt vähe. Kuna maa-amet on hinnanud Nõmmel väiksemate kruntide ruutmeetrihinna kõrgemaks kui suuremate kruntide ruutmeetrihinna, tabab just Möldret suhteliselt suurem maamaksutõus.