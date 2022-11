KESKPÄEVATUND ⟩ Kohtla-Järve korruptsioonijuhtum on osa pildist, kui palju Russki Mir toimib või mitte

Kohtla-Järve ärimehe Nikolai Ossipenkoga seotud korrputsioonikahtlus on üks viimase aja suurimaid, mida on esitatud nii suurele hulgale omavalitsustegelastele ja omavalitsusega seotud ettevõtjatele, märkis Ruussaar. «Ma ei tea, kas selles näha head või halba. Pigem head, et nii ulatuslikud juhtumid välja tulevad, ilmselt mõjub see hoiatavalt ka kõigile teistele, kellel käed korruptsiooni järele sügelevad,» tõdes ta.