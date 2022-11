Kohtla-Järve võimuliit jõudis koalitsioonileppe põhiosas üksmeelele

«Kõigi partnerite huvides on võimalikult kiiresti saavutada kokkulepped ja asuda linna juhtima. Kinnitamist vajab linna eelarvestrateegia, on vaja üle vaadata linna arengukava, keeruliseks tõotab tulla järgmise aasta eelarve kokkupanek,» ütles Kohtla-Järve linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Eduard Odinets, kelle sõnul on läbirääkimised möödunud kiires tempos ja koostöises vaimus.