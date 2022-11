Olukorras, kus kooliõpetajad on tänu aastatepikkustele nõudmistele lõpuks palka juurde saanud, on huviharidusõpetajad ikka sunnitud 800 euro eest lapsi juhendama ning seetõttu ähvardab huviharidust hääbumine.

Kuigi nii balleti-, viiuli- kui ka kunstiõpetajad on läbinud pika haridustee, et oma erialal töötada, tundub olevat unustatud, et ka nemad on pedagoogid. Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu esimees Jane Miller-Pärnamägi ütles Postimehele, et viimastel aastatel on räägitud üldhariduskoolide õpetajate ning kultuuritöötajate palgatõusust, huviringi õpetajad esindavad samal ajal aga nii üht kui ka teist ala.