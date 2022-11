GALERII ⟩ Mihkelsoni tagasiastumine võttis Isamaa ja sotsid tule alt ära

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Henn Põlluaas tegi parlamendi kõigile fraktsioonidele ettepaneku kutsuda lapse pildistamise tõttu skandaali sattunud Marko Mihkelson riigikogu väliskomisjoni esimehe kohalt tagasi. Samal ajal, kui erakonnad laua taha istusid, teatas Mihkelson ise, et astub tagasi.



Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnas pärast fraktsiooniistungit Postimehele, et uudis Mihkelsoni tagasiastumisest jõudis nendeni koosoleku ajal ning sellega on teema nende jaoks maas. Seeder avaldas arvamust, et Mihkelsoni poolt oli tagasiastumine õige otsus, sest selle käiguga võttis ta tule kõigilt osapooltelt maha. «Kui ta selle sammu on teinud, siis ta on õige sammu teinud,» ütles Seeder.



Sotsiaaldemokraat ja väliskomisjoni liige Indrek Saar tõdes samuti, et Mihkelsoni otsus tuli enne, kui fraktsioonis asja arutamiseni jõuti. Tema enda seisukoht oli, et ta oleks tahtnud kuulda enne otsustamist peaministri seisukohta. «Küllap ka tema informeerituse tase on kõrgem kui kellelgi meil siin fraktsioonis,» ütles ta.



Nii Seeder kui ka Saar tõdesid Postimehele, et ei tea, kellest võiks uus väliskomisjoni esimees saada ning see otsus tuleb teha Reformierakonnal. «Seda peab otsustama reformierakond ja see ei pruugi piirduda ainult nende nimedega, kes täna on reformierakonna esindajad väliskomsjonis. Reformierakonnal on alati võimalus ka komisjonide vahel inimesi vahetada tulenevalt olukorrast,» lisas Saar. Ilmselt tuleb teema päevakorda neljapäeval, kui toimub komisjoni järgmine istung.



Lisaks kõigele muule on Mihkelsoni juhtumi valguses aset leidnud ka teistlaadi pretsedent, kui Riigikogu aseesimees Martin Helme (EKRE) ei andnud parlamendi juhatuses heakskiitu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni välislähetusele. Kui Mihkelson poleks ise tagasi astunud ning ka koalitsioonierakonnad poleks talt seda nõudnud, oleks küsimust hakanud lahendama Riigikogu täiskogu.



Küsimusele, kas selle juhtumi valguses peaks muutma vastavat korda, vastas ka Riigikogu juhatusse kuuluv Seeder, et seda asja peaks juhatuses arutama ning võib-olla ka vanematekogus. Seaduse muutmine peaks tema hinnangul olema siiski viimane lahendus ja küsimus peitub poliitilises kultuuris. «Võime nõuda ühe või teise inimese tagasiastumist aga nii kaua kui ta on ametis, peab ta oma ametikohustusi täitma ja need võimalused peavad tal olema,» ütles Seeder. «Loodan, et räägime juhatuses need asjad selgeks ja tulevikus sellest ka lähtume,» lisas ta.



Saar nentis, et Riigikogu täiskogus välislähetuste kinnitamist oleks olnud jabur ning Martin Helme ületas sel puhul oma pädevuse piire. «Martin Helme kasutas jälle võimalust kõikidest sellistest tavadest üle sõita, ületada ilmselgelt oma pädevuse piire ja anda eetilisi hinnanguid seal, kus ta peab andma tehnilisi hinnanguid,» sõnas ta.