Sisekaitseakadeemia relvur jõudis laskemoona valvata 8 kuud, enne kui ta vastutavaks määrati

«Oleme Sisekaitseakadeemias tuvastanud puudused tulirelvade ja erivahendite käitlemises. Ühtlasi on inventuri käigus selgunud, et Sisekaitseakadeemia kasutuses oleva kuue tulirelva asukohta ei ole võimalik kindlaks teha,» kirjutas Link pöördumises.

Inventuuri tehes avastati, et kadunud on kaheksa relva ja 139 erivahendit. Kaks relva suudeti vahepealsel ajal üles leida. Seda, kelle käes või kus kuus relva täna olla võiks, ei aimata praeguseni.

«Juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne,» nentis rektor. «Akadeemia juhina tunnen vastutust selle olukorra tekkimise ees ja olen otsustanud ametist lahkuda. Minu viimane tööpäev on 11. november,» teatas ta kirjas.

Ametist lahkub omal soovil ka haldusosakonna juhataja Mati Mätlik, kelle viimane tööpäev on samuti 11. november.

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits nentis, et Sisekaitseakadeemias ilmnenud puudused on tõsised ning sirge seljaga vastutuse võtmine selles olukorras ainuõige samm. «Relvade liikumise korrektne dokumenteerime ja igal ajahetkel täpse ülevaate omamine on ülimalt oluline,» ütles ta.