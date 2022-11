Kilingi-Nõmmel hukkus tulekahjus 18-aastane neiu

7. novembril kell 4.19 sai Häirekeskus teate, et Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas Kantsi tänaval põleb 2-korruseline elamu, kus on inimesed sees. Päästjate kohale saabudes põles maja teine korrus lahtise leegiga, mida asuti kohe kustutama. Üheksa majaelanikku olid oma jõududega hoonest välja saanud, kuid majast ei olnud väljunud 18-aastane neiu. Suitsusukeldumise käigus leidsidki päästjad teiselt korruselt hukkunud naisterahva.

Päästjad tuletavad meelde, et suitsuandur on Eestis kohustuslik ning see on kõige odavam elukindlustus, sest suur osa traagilisi tuleõnnetusi juhtub, kui inimesed magavad. Töökorras suitsuandur hoiatab valjude piiksudega tulekahju eest selle algstaadiumis ja annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega. Suitsuandureid tuleb testida kord kuus, vajutades test-nuppu. Lisaks tuleb puhastada anduri avasid. Kui nupuvajutusele helisignaali ei järgne või see ei ole piisavalt tugev ja selge, tuleb kontrollida, kas piisab patarei vahetamisest või on anduri eluiga lõppenud ning seejärel soetada uus andur.