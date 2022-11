Parempoolsed: praegune riigieelarve kava viib Eesti krahhini

Millised on Parempoolsete ettepanekud?

«Läbi Eesti riigi taasiseseisvuse on erinevad valitsused suutnud majanduslanguse lähenedes käituda riigimehelikult ning rakendanud kärpepoliitikat. Muidugi tähendas see ebapopulaarseid otsuseid, kuid raskustele vaadati silma ning võeti vastutus. See andis meie riigile ja majandusele võimaluse ilma suurema taagata edasi minna ning väljuda kriisidest tugevama ja edukamana. Tänane valitsus on hüljanud kõik põhimõtted, millele Eesti edulugu rajati,» seisab pöördumises.