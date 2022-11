Tänu sellele, et Ukraina sõjapõgenikud on otsinud endale Eestis aktiivselt tööd ja alalist elamist, on riigieelarvest kulunud nende peale eeldatust vähem raha. Sõjategevuse jätkudes pole põgenike kodumaale naasmist aga niipea oodata ning peame olema valmis ka uue laine saabumiseks.