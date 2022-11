UURING ⟩ KOVide tegevust rohepoliitikas iseloomustab juhuslikkus

Lääne-Harju vallavalitsuse liige Kerli Lambing märkis, et järjest enam on elanikel ootused vallale rohepöördega seotud arengute osas ning lisas, et Lääne- Harju rohelise valla idee kasvas välja näiteks kogukonnakomisjoni liikmete aruteludest. Üks uuringu läbiviijatest, Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor Aveliina Helm tõdes samuti, et rohepöörde elluviimisel saavad kohalikud omavalitsused olemagi nn rohujuure tasandiks, kus tegevuste targemaks elluviimiseks sünnib kindlasti ka kohapealset roheinnovatsiooni.

«Kohalikud omavalitsused on võtmetähtsusega kujundamaks inimestele mugavaid ja kaasaegseid elutingimusi,» ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Üha enam on aga oluline pöörata tähelepanu sellele, et lisaks inimeste heaolule oleks elukeskkonna planeerimine kooskõlas ka keskkonnasõbraliku lähenemisega. Võidavad sellest nii kohalikud elanikud, kes saavad nautida rohelist linna- või vallaruumi, kui ka meie kliimatervis tervikuna. On kiiduväärt, et omavalitsustele on loodud niivõrd põhjalikud ja praktilised juhendid, kuidas kõige paremini selles vallas toimetada. Rahandusministeeriumi veebilehel minuomavalitsus.ee on hea ülevaade sellest, kuidas paljud omavalitsused juba pööravad täna neile olulistele teemadele väga hoolsasti tähelepanu. Loodan, et loodud juhendmaterjal aitab veel rohkematel omavalitsustel seda teemat enda jaoks lahti mõtestada, sest praeguses julgeoleku ja energeetikakriisis ei ole ressursside raiskamine kellelegi kasulik.»