Krista Aru kandideerib sotside nimekirjas riigikokku

Erakonna esimees Lauri Läänemets on rõõmus, et Krista Aru otsustas kandideerida sotsiaaldemokraatide nimekirjas. «Krista on oma tegevuses tugev ja sihikindel ning tema taust ja pädevus aitavad meil kindlasti veelgi paremini tegeleda meie ees olevate regionaalse arengu ning inimeste toimetulekuga seotud väljakutsetega. Ta on kahtlemata väga suur väärtus meie meeskonnale,» ütles Läänemets.