Varro Vooglaid ja Markus Järvi kandideerivad EKRE nimekirjas riigikokku

«Ühelt poolt on meile SAPTK-i asutajate ja eestvedajatena oluline säilitada parteiline sõltumatus ja südametunnistuse vabadus, teiselt poolt tahame aga anda oma maksimaalse panuse EKRE edusse ja laiemalt sellesse, et Eesti poliitilisel maastikul leiaks aset tõsine konservatiivne pööre,» toonitasid Järvi ja Vooglaid pressiteate vahendusel.

Järvi kandideerib Mustamäe ja Nõmme ringkonnas, Vooglaid Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine ringkonnas.

Vooglaiu sõnul ei sündinud valimistel osalemise otsus kergelt, aga pärast põhjalikku kaalumist tundus see tema sõnul moraalse kohustusena. «Peaasjalikult on minu otsuse taustaks tunnetatud kohustus võtta Eesti jaoks kriitilisel ajal vaba ja õiglase ühiskonna ideaali eest seistes enda õlule rohkem vastutust ning teha seeläbi jõude ühendades kõik võimalik, et taastada meie riigis austust põhiseaduse, õigusriikluse põhimõtte ja ühiskonna moraalsete alusväärtuste vastu,» selgitas ta.

Järvi hinnangul on Eesti jõudnud olukorda, kus kõik jõud tuleb koondada valitseva võltsliberaalse uuskommunismi vastu tõeliste kodanikuvabaduste kaitseks.

«Minu põhimõtted on ikka needsamad, mille eest olen üle kümne aasta võidelnud SAPTK-i töös ja üle seitsme aasta Objektiivi tehes: selleks on seista vasturevolutsiooni vaimus kultuuri aluseks olevate traditsioonide, perekonna, eraomandi ja tõeliste kodanikuvabaduste kaitsel,» märkis ta.

Markus Järvi Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Martin Helme, kelle kutsel Järvi ja Vooglaid kandideerivad, ütles omalt poolt, et tal on erakonna valimisnimekirja tugevnemise üle väga hea meel. Helme sõnul on SAPTK nii Põhjamaades kui ka Baltikumis oma mõjukuselt ainulaadne ja autentne kodanikuühendus, mille võime mõjutada ühiskondlikke protsesse on muljetavaldav.