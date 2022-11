FOTOD ⟩ Huvihariduse turgutamiseks pandi esimesed rattad veerema

«Ettepanek on see, et kui pannakse järgmist riigieelarvet kokku, siis selleks ajaks oleks valdkondadeülesed kokkulepped olemas. Praegu on see seis, et järgmisel aastal palgameedet meil huvihariduses ei ole. Seda kokkulepet ei saavutatud, kuigi tunnistati, et treenerite ja kollektiivijuhtide palgasüsteem, mis on kultuuriministeeriumis olemas, oleks ka hea huvihariduse juures,» märkis Hartman.