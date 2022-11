Kuidas tunne on? Kas see kuulamine läks raskemini või kergemini, kui te enne arvasite?

Kiiremini kui ma arvasin. Ja kuna ajaline limiit vastustele on väga piiratud, siis võib-olla mõni küsimus kuna parlamendi liikmetel, nagu selgub, on kombeks esitada ühe küsimuse pähe kolm kuni viis küsimust, võib-olla vajas pisut sisseelamist, et ette antud nelja minuti jooksul suuta kõigile vastata. Nii et läks, jah, kiiremini kui ma arvasin.