Mihkelson pidi tagasi astuma pärast seda, kui ilmsiks tuli asjaolu, et ta on teinud oma kasulastest kohatuid pilte. Kui esialgu Mihkelson taanduda ei soovinud, siis suuresti koalitsioonipartnerite survel – nii Isamaa kui sotsiaaldemokraadid olid seisukohal, et Mihkelsonil on keeruline väliskomisjoni esimehena jätkata – ta seda siiski tegi.