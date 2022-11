Advokatuur: õigusemõistmine rippus septembris juuksekarva otsas

Kuigi septembrikuine süsteemi kokkukukkumine suudeti ohjata õigusemõistmist peatamata, on sellise kriisi kordumine Jürgeni hoiatust mööda vaid aja küsimus. «Riik üritab osta õigusabi turuhinnast kolm korda odavamalt, mõnes kaugemas linnas käies ei kata tasu isegi advokaadi kütusekulu,» hoiatas ta. «Uusi advokaate pole riigi õigusabi süsteemi lisandunud aastaid, vanad lahkuvad järjest pensionile või paremasse õigusruumi. Olukorra lahendamine on justiitsministri käes.»

Jürgeni kinnitusel on õigusabi süsteem, mille kriisi eest advokatuur on aastaid hoiatanud, toiminud veel peamiselt advokaatide kohusetundest õigusriigi ees. «Riigi õigusabi pole privileeg, mida advokaadid endale nõuaks,» kinnitas Jürgen. «Kui advokaatide vabatahtlikkusel põhinev süsteem lõplikult kokku kukub, siis senisel kujul seda taastada pole ilmselt võimalik ning riik peab käivitama alternatiivse süsteemi riigi õigusabi pakkumiseks.»

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium märkis 7. novembril avaldatud otsuses, et professionaalne õigusabi on inimese põhiõiguste kaitseks vajalik ning inimestele, kes seda lubada ei saa, peab õigusabi kindlustama riik. Riigikohus viitas, et riigi õigusabi ebapiisav tasu võib viia inimeste põhiõiguste rikkumiseni, kehtiva riigi õigusabi süsteemi jätkusuutlikkus on ohus ning toimiva süsteemi tagamine on riigi kohustus.