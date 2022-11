Ministeerium keelas e-sigareti kaupmeestel ümarlauas osalemise

Mustal turul liikuvatel e-sigarettidel on aga tema sõnul nikotiinisisaldus 50 mg/ml, mis on 2,5 korda kõrgem, kui ametlikult Euroopas müüdaval kaubal.

«See ebamõistlikult kõrge nikotiinisisaldus on liigne isegi intensiivselt tarbivale täiskasvanud suitsetajale. Mustal turul liikuvad tooted, sisu ja kvaliteet ei ole kontrollitud. Õuna- ja vahukommimaitselised tooted, millest noored täna räägivad ning mida on filminud ja fotografeerinud erinevad meediaväljaanded, ei ole pärit Eestist. Kõikidel pakenditel on teiste riikide hoiatussildid või need hoopis puuduvad, turul liiguvad brändid, millel pole Eestis edasimüüjaid,» selgitas Sirelpuu.

«Oluline valeväide, mida Tervise Arengu Instituut on korduvalt avalikkusele edastanud, on e-sigareti ettevõtetele globaalse tubakatööstuse sildi kleepimine. Eesti e-sigareti kaupmehed on kodumaisel kapitalil baseeruvad ettevõtted, millel puudub e-sigarettide müügil seos suurte tubakatööstustega,» ütles Sirelpuu.

Mees e-sigaretti tõmbamas. Foto: Elmo Riig

«Samuti on täielikult tõendamata väide, et e-sigareti ettevõtted tegutsevad noorte nimel. Sarnaselt teistele täiskasvanutele mõeldud toodetele tehakse ka e-sigareti poodides kontrolloste, et jälgida dokumendikontrolli olemasolu. Kaupmeeste kodukorra järgi müüdi tooteid vaid täiskasvanud inimestele ka ligi kümme aastat tagasi, kus seaduslikud piirangud seda ei nõudunud,» toonitas ta.

Sirelpuu kinnitas, et liit on nõus kõikide arstidega, kes on väitnud, et e-sigaret ei ole ohutu.