Transpordiameti juhiks saab Priit Sauk

Priit Sauk on viimase aasta juhtinud Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail AS Eesti filiaali, enne seda oli ta 5 aastat maanteeameti peadirektor. Varasemalt on ta juhtinud ehitusettevõtet SRV Ehituse AS. Saukil on juhtimiskogemus ka ettevõtetest Teede REV2 AS, AS YIT Ehitus, AS Koger ja Partnerid ning AS Tartu Maja. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna ehitusinseneri erialal.