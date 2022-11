Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister süvenes infotunnis raamatu lugemisse

Riigikogu juhataja Jüri Ratas (KE) tegi infotunni ajal märkuse, öeldes, et ministril ei ole ilus lugeda raamatut, kui saadikud küsimusi esitavad ning ministrid peaksid neile vastama.

«Ma edastan lihtsalt ühe info vahepeal siin minister Kristjan Järvanile, et on tulnud minule info, et ei ole ilus seda raamatut infotunnis lugeda. Eks te ise otsustage seda, aga seda on märgatud, et võib-olla siis... Kuna teile küsimusi ei ole, ma saan sest aru, aga saate kuulata neid teemasid, mida küsitakse,» manitses Ratas.

Pärast riigikogu juhataja pöördumist luges Järvan raamatut ikkagi edasi ning öeldu teda ei morjendanud.

Kristjan Järvan luges riigikogu infotunnis raamatut. Foto: Kuvatõmmis

Isamaa anonüümseks jääda sooviv saadik oli täna just uurinud ministrilt selle raamatu kohta ning selgitas Postimehele, et Järvan oli talle selgitanud, et ta tutvub täpsemalt sellega, kuidas noored Isamaa ministrid alustasid Eesti riigi õigele teele juhtimist.

«Ka tänasel, kriiside ajastul on vaja julgeid otsuseid ja suuri tegusid,» olevat Järvan talle põhjendanud, miks ta uuris Mart Laari raamatut «Pööre». Järvan olevat lisanud: «Eesti poliitika vajab praegu hädasti pööret EKRE ja Reformierakonna mõttetult ja kunstlikult üles keeratud kisklemiselt, ühiskonna lõhestamiselt tõsise, asjatundliku ja rahvast ühendava poliitika juurde,» vahendas poliitik ministri juttu.

Järvani sõnul jõudis ta infotunnis läbi lugeda üle 60 lehekülje.