Riigikogus käis paras palagan

«Ole hea, katkesta see! Ole hea, katkesta see! Palun katkesta see!» hüüdis sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) eilses infotunnis Martin Helme (EKRE) jutu vahele, kui saadik luges ette osa kinnise kohtuasja andmetest.

Kallas rõhutas, et pildiskandaali teema ei sobi riigikogu saali: «Laste õiguste kaitseks on sellised kohtuistungid kuulutatud kinniseks – just selle pärast, et selliseid arutelusid ei oleks. Seetõttu on väga kohatu tuua need arutelud siia, riigikogu saali. Sellega rikutakse laste õigusi oluliselt,» ütles ta saali ees.