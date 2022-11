Uhke nimega maja – Villa Favorita – kuulus kunagi Rotermannide suguvõsale, hoone seisis aastaid tühjalt. Saatkond on hoone omanik kümmekond aastat. Mõne aasta eest algasid tööd, et teha hoonest Hiina suursaatkonna ametlik residents ning ehitada sinna kõrvale ka korterelamu saatkonna töötajatele. Nii vana hoone rekonstrueerimise kui uue hoone ehitamisega tegeles Merko Ehitus Eesti AS, arhitektuurse lahenduse autor on arhitektuuribüroo Tormi Sooväli OÜ.