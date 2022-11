Biden loodab Putinilt tõsisemat suhtumist Grineri vabastamisesse

«Ma loodan, et nüüd, kui valimised on läbi, saab härra Putin meiega arutada ja on valmis vangide vahetamisest tõsisemalt rääkima,» sõnas Biden.

«See on minu kavatsus - minu kavatsus on ta võimalikult pea koju saada ja meil on seni selles osas olnud mitmeid arutelusid,» ütles Biden.

«Nüüd, kui meie valimised on läbi, siis loodan, et Putinil on valmisolek meiega konkreetsemalt läbi rääkida,» kordas president.

Venemaal vangi mõistetud Griner viidi karistuskolooniasse, teatasid kolmapäeval naise advokaadid. Teatele järgnes Valge Maja terav hukkamõist.

Väikese koguse kanepiõli omamise pärast süüdi mõistetud Griner viidi kaitsjate sõnul eeluurimisvanglast ära 4. novembril.

Advokaatide Maria Blagovolina ja Aleksandr Boikovi sõnul on ta teel karistuskolooniasse, mille asukoht pole teada. Nad märkisid, et Venemaal teatatakse vangide üleviimisest tavaliselt posti teel ja see võib kuni kaks nädalat aega võtta.

Grineri juhtum on pälvinud Ühendriikides pahameelt ning välisminister Antony Blinken on pöördunud Venemaa poole ettepanekuga sõlmida kokkulepe tema vabastamiseks.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre kinnitas, et USA on teinud Venemaale juhtumi lahendamiseks «märkimisväärse pakkumise».

Jean-Pierre märkis, et administratsioon jätkab väsimatut tööd tema vabastamise nimel, samuti survestatakse Vene poolt, et saavutada Grineri parem kohtlemine ja leevendada tingimusi, mida ta võib olla sunnitud taluma karistuskoloonias.

Griner on kahekordne olümpiavõitja ja naiste NBA meister. Venemaal mängis ta enne vahistamist Phoenix Mercury hooajavälisel ajal Jekaterinburgi klubis UMMC.

Griner on öelnud, et võttis Venemaal keelatud uimastid kehva tervise tõttu kaasa tähelepanematusest. Tema sõnul kirjutas arst talle USA-s välja meditsiinilist kanepit sisaldavad kapslid valuvaigistiks.