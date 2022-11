Riikidevahelise jäätmeveo nõuete kontrollimisel rikkumisi ei leitud

Rahvusvaheline jäätmevedu on lubatud, aga selleks peab olema vastav luba, samuti peab täitma selles kehtestatud tingimusi. Näiteks suunati 2020. aastal mitmed jäätmeveosed Eestist Soome tagasi, sest jäätmed, mida veeti, ei vastanud saatelehtedele märgitud andmetele.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et selliseid kontrolle, mille käigus pööratakse tähelepanu just jäätmete käitlemiseks kehtestatud nõuetele, tehakse keskkonnaametnike poolt igakuiselt.

Vakra lisas, et ebaseaduslik jäätmevedu on ohtlik, sest siis ei ole täidetud ringlusse võetud jäätmete käitlemisele seatud erinõuded ning kogu tegevus ohustab tegelikult nii inimeste tervist kui loodust.

«Näiteks on varasemalt proovitud riiki tuua ehitusprahi nime all hoopis sorteerimisjääke, milles sisalduva taaskasutamiseks kõlbuliku materjali osakaal on palju väiksem kui eelnevalt töötlemata jäätmetes. Teadmata päritoluga jäätmete osas pole võimalik hiljem veenduda nende ohutuses keskkonnale, näiteks võivad naftasaadusi sisaldavad jäätmed vale käitlemise korral põhjustada tõsiste tagajärgedega keskkonnareostuse,» rääkis peadirektor.