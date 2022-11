PPA laevastik ja USA rannikuvalve korraldavad ühisharjutuse

PPA mereturvalisuse grupi juht Marge Kohtla avaldas heameelt, et USA rannikuvalve on Eestisse tulemas ja nendega saab korraldada ühise harjutuse. «Merel on koostöö äärmiselt oluline, sest ühiselt oleme tugevamad ja saame kiiremini õnnetusjuhtumitele reageerida. Rahvusvahelised partnerid aitavad meie vetes tagada nii meie julgeolekut kui ka mereohutust ning ühine harjutamine tagab ladusa koostöö päästesündmustele reageerides,» sõnas Kohtla.