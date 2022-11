Riigikohus ei võtnud arutusele kaebust Ossipenko vahistamise peale

Ringkonnakohtu hinnangul on Ossipenkost lähtuv kuritegude oht suur ja ei ole kindlust, et vabadusse jäädes suudaks ta kahtlustuses esitatud kuritegude toimepanemise jätkamisest hoiduda.

«Seda enam, et selle jaoks ei peaks ta isegi kodust lahkuma, kuna ka siiani on ta kõike teinud sisuliselt kodustes tingimustes, telefoni teel või erinevatel kokkusaamistel, mis on toimunud tema kodus,» märkis kohus. Lisaks ohule, et mees jätkab kuritegude toimepanemist, nägi kohus ka riski, et ta hakkab end varjama ja kriminaalmenetlusest kõrvale hoidma.

Vahistamisel ei saanud takistuseks ka asjaolu, et Ossipenko on varem kriminaalkorras karistamata. «Varem kriminaalkorras karistamata inimeste vahistamine ei ole välistatud, kui nende puhul on kuritegude toimepanemise oht suur, ja nii see kohtu hinnangul Ossipenko puhul ongi,» leidis ringkonnakohus.

Viru ringkonnaprokuröri Alan Rüütli sõnul on prokuratuur kriminaalmenetluse algusest olnud seisukohal, et korruptsioonikuritegudes kahtlustatav Nikolai Ossipenko peab edasiste kuritegude ärahoidmiseks viibima vahi all.

«Vanglate meditsiinipersonal on piisavalt pädev, et tagada kahtlustatavale vajalik abi. Samuti saab vajadusel kahtlustatava toimetada haiglasse või kutsuda talle kiirabi – nii nagu seda tuleks teha ka tema elukohas viibimisel,» lisas Rüütel.