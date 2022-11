Maripuu: uute toetuste puhul peab jätma aega ka IT-lahendusteks

Uuest aastast tõuseb küll tulumaksuvaba miinimum, aga tõusevad ka pensionid. Kas võib juhtuda, et inimene saab selle tulemusena hoopis vähem raha kätte?

Ma usun, et nii see ei ole. 1. jaanuarist tõuseb küll kõigi pensionäride pensioni baasosa 20 eurot, välja arvatud eripensioni saajatel, aga tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 eurolt 704 eurole ehk keskmine pension on tulumaksuvaba.