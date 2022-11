Vene kodanike hääleõigus – Isamaa ja Reformierakond võtaks, sotsid jätaks

Eelnõu järgi on see ennetav meede, et julgeolekuohuks olevate kolmandate riikide kodanikud ei saaks kohalike volikogude valimistel hääletamisõigusega mõjutada Eesti rahvuslikku julgeolekut, põhiseaduslikku korda ja riigi väärtusi. «Valimisõigus ei ole ainult formaalne õigus hääletada. Hääletamisõigusel on tagajärjed, sest häälte alusel moodustatakse kohalik volikogu, kelle otsustada on muu hulgas keelekasutus kohalikes koolides, eesti keele ja kultuuri kaitse ja edendamine kohaliku omavalitsuse territooriumil jmt,» seisab eelnõus.