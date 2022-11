Postimehe tiraaž on 21. novembril 100 000

«Kuigi noorem generatsioon on üha rohkem digiusku, siis jäägu kõlama, et printreklaam pole kaugeltki väljasurev vorm - tegemist on reklaamitüübiga, mis on samuti pidevas muutumises ning kliendid hindavad seda jätkuvalt kõrgelt. Sealjuures toetab printreklaam kõiki teisi formaate, nagu tele-, raadio- ja veebireklaami, mille terviklik mõõde on Postimees Grupi meediamaja vaates kindlasti väga suureks tugevuseks,» ütles Postimehe printreklaami müügiosakonna juht Jarmo Süvaoja.