Karis Pariisis laste kaitsmisest küberruumis: kõik algab haridusest

«Kõik algab haridusest,» ütles Karis arutelul. «Peame tegema kõik endast oleneva, et kaitsta nõrgemaid küberruumis. Hariduse ja koolitusega peame tõstma teadlikkust võimalikest ohtudest internetis.»

Eesti riigipea tegi ka ettepaneku leppida kokku põhielemendid ühtse koolituse ja õpikute loomiseks, kuna internetiga kaasnevad võimalused ja ohud on suures osas universaalsed. Ühtlasi soodustab ühtne lähenemine tema sõnul ka uute õpetajate koolitust ning õpetajate vahetust.

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni juhitud ümarlaual Elysée palees lepiti eile kokku, et Prantsusmaa, Eesti, Argentiina ja Uus-Meremaa initsiatiivil arendatakse rahvusvahelise koostööna laborit, mille töös osalevad eri riikide, NGO-de, teadusasutuste ja internetihiidude esindajad. Selle labori või töögrupi eesmärk on töötada välja lahendusi, mida saaks kasutada kogu maailmas, et luua lastele turvalisem interneti kasutamise kogemus ning kaitsta teenuspakkujate abiga senisest paremini laste ja noorte õigusi internetis.