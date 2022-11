PORTO FRANCO PROTSESS ⟩ Hillar Tederi kaitsja: prokuratuur peaks võtma vastutuse poliitikasse sekkumise eest

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Pern on öelnud, et ausat majanduskeskkonda kahjustab, kui ausa ja läbipaistva asjaajamise asemel püütakse ärilist edu saavutada läbi ebaseaduslike kokkulepete. «Avaliku sektori otsused peavad olema ja ka näima läbipaistvad ning seda saab saavutada vaid siis, kui sarnastes olukordades langetatakse otsuseid sarnastel alustel ja alati samade põhimõtete järgi,» on Pern öelnud.

«Põhjendamatud kõrvalekalded ning kellelegi soodsamate tingimuste võimaldamine tõstatatavad õigustatult küsimusi. Nende küsimuste tekkimine näitab aga üheselt seda, et ühiskonnas on kanda kinnitamas arusaam, et ebaausal teel edu saavutamine ei ole ühelgi juhul aktsepteeritav. Tõusetunud kahtlusi uuritakse põhjalikult ning praegusel juhul on see päädinud kriminaalmenetluse ja süüdistuse esitamisega,» lisas Pern.

Kaitsjatest pidas esimesena avakõne Hillar Tederi kaitsja Erki Kergandberg, kelle sõnul puuduvad kriminaalasjas igasugused tõendid, mis viitaksid mõjuvõimuga kauplemisele. Ta lisas, et asjaolu, et erakonna esindajad ja ettevõtjad omavahel suhtlevad ei näita iseenesest fakti, et mõjuvõimuga on kaubeldud. «Sellest suhtlusest ei ole võimalik teha järeldusi, et seal on võrdusmärk mingisuguse kokkuleppe sõlmimisega,» sõnas ta.

Kergandbergi sõnul on puuduvad tõendid selle kohta, et Porto Francole oleks Tallinna linn andnud põhjendamatu eelise, sest menetlus servituudi seadmiseks kestis üle kolme aasta ning servituudi tasu ja hind olid linna praktikas tavapärased.