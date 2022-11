Mõne raskelt haige patsiendi elu meenutab tõelist põrgut. On riike, kus eutanaasia ja abistatud enesetapp on seaduslikud. Eestis on kõik teisiti - siin on see keelatud ja diskussioon on aastaid otsekui vastu seina põrkunud. Hiljuti tuli kodanikuühendus Kodanik välja ideega projektist «Väärikas lahkumine», et luua võimalus abistatud enesetaputeenuse pakkumiseks. Kas Eesti ühiskond on valmis radikaalselt ümber vaatama oma suhtumise vabatahtlikku surma?