DHL hakkab passe kätte toimetama

Siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul on lahendust passide kättetoimetamiseks kaua oodatud ning järsult tõusis vajadus selle teenuse järele Covidi-kriisi ajal. «Küsimus on eriti aktuaalne suure Eesti kogukonnaga välisriikides – näiteks USAs, kus uute dokumentide saamiseks tuleb sõita välisesindustesse ning mõnel puhul võib see tähendada hulka lennutunde või pikka autoreisi,» selgitas Läänemets.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar märkis, et teenus erineb tavalisest kullerteenusest kõrgemate turvanõuete poolest. «Riik peab tagama, et dokumente ei taotletaks vale identiteediga ega dokumente ei antaks vale isiku kätte. Kullerteenuse osutaja vastutab saadetise turvalise transpordi korraldamise eest kogu saadetise teekonna vältel. Samuti vastutab kuller, et pass antakse vaid selleks õigustatud inimese kätte,» rääkis Kommusaar.

Praegune leping puudutab üksnes passe. ID-kaardi saab endiselt kätte välisesindustest või aukonsulilt, see võimalus jääb alles ka passide puhul. Kommusaare sõnul on politsei- ja piirivalveametil käimas uus dokumentide hange, ning selle osa on ka ID-kaardi kulleriga kättetoimetamine. Uus leping tuleb 2025. aastal, lisas Kommusaar.

Politsei- ja piirivalveameti prognoosi kohaselt toimetatakse Eesti kodaniku passe järgnevatel aastatel välisriikides kätte ligikaudu 5000 aastas. Kullerteenuse puhul maksab dokumendi taotleja selle eest ise ning teenuse hind sõltub asukohast – näiteks USAs on see 71,95 eurot ja Ühendkuningriigis 63,69 eurot. Leedus on hinnaks 48,93 eurot.